Стадіон у Чернівцях не відповідає вимогам проведення 1/2 фіналу кубкового турніру

Українська асоціація футболу на своєму сайті повідомила про дату й час двох півфінальних поєдинків Кубка України. Обидва матчі відбудуться в один день — у середу, 23 квітня.

Першим поєдинком стадії стане номінально домашня гра «Буковини» з «Динамо». Через невідповідність до вимог стадіону в Чернівцях дуель відбудеться у Львові о 16:00. Попередньо команди зіграють на стадіоні «Україна» (остаточно місце проведення буде підтверджено пізніше). Для команд це буде перша очна зустріч між собою в офіційних матчах в історії.

У другій парі «Полісся» прийматиме «Шахтар». Поєдинок прийматиме Центральний стадіон у Житомирі. Початок зустрічі о 18:00.

Кубок України-2024/25, 1/2 фіналу

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ) – 23 квітня, 16:00 (Львів, стадіон Україна)

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк) – 23 квітня, 18:00 (Житомир, Центральний стадіон).

Нагадаємо, фінальний матч турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Поєдинок за трофей вперше в історії відбудеться у Житомирі на Центральному стадіоні. Перемога в Кубку України дає право на участь на другому етапі кваліфікації наступного розіграшу Ліги Європи.