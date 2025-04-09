Легендарний фахівець підкорив історичну позначку

Головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб провів 300-й матч у чемпіонатах України, повідомляє клубна прес-служба. Ювілейне досягнення підкорилося 59-річному фахівцю у поєдинку 23-го туру УПЛ проти «Олександрії», в якому криворіжці зазнали мінімальної поразки (0:1).

Цікаво, що Вернидуб став лише п'ятим тренером, якому підкорилася ця позначка. У 81 матчі Вернидуб тренував« Кривбас», ще у 219 – луганську «Зорю». У 300 іграх він здобув 129 перемог, 75 нічиїх та 96 разів програв. Різниця м'ячів – 408:343.

Топ-5 наставників УПЛ, які перетнули позначку у 300 матчів:

1. Мирон Маркевич – 623 гри

2. Микола Павлов – 546

3. Мірча Луческу – 432

4. Віталій Кварцяний – 341

5. Юрій Вернидуб – 300

Нагадаємо, Юрій Миколайович розпочав тренерську кар'єру у запорізькому «Металурзі». Окрім« Зорі» та «Кривбаса» працював також в Білорусі з солігорським «Шахтарем» та в Молдові з тираспольським «Шерифом».

До слова, «Кривбас» за 7 турів до фінішу йде у турнірній таблиці УПЛ на п’ятій сходинці, маючи у своєму доробку 37 очок.