«Каноніри» зробили серйозний крок до участі в півфіналі найпрестижнішого єврокубка

У вівторок, 8 квітня, лондонський «Арсенал» на «Емірейтс Стедіум» в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів приймав мадридський «Реал». Перший тайм минув без голів, а в другій половині зустрічі господарі технічно зняли скальп з голів мадридців, практично знявши питання щодо першого півфіналіста.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу

«Арсенал» (Англія) – «Реал» Мадрид (Іспанія) – 3:0

Голи: Райс, 58, 70, Меріно, 75

Вилучення: Камавінга, 90+4 (Реал, друга жовта картка)

Перший небезпечний момент на 13-й хвилині створив «Арсенал» – Партей небезпечно бив, але влучив у Куртуа. Згодом Мбаппе скористався передачею Беллінгема і під кутом виходив до воріт «канонірів» – Райя врятував. На останній хвилині тайму Куртуа двічі виручив «Реал» після спроб Райса та Мартінеллі.

По перерві все той же Райс зі штрафного відкрив рахунок у матчі, а на екваторі другої сорокап’ятихвилинки зі стандарту зняв павутину з правої дев’ятки воріт Куртуа. За 5 хвилин Меріно довершив розгром «Реала», замкнувши в дотик простріл від партнера в дальній кут з лінії штрафного. На жаль, бодай розмочити рахунок «вершкові» так і не змогли.

До слова, український голкіпер іспанців Андрій Лунін пропускав гру через ушкодження камбаловидного м’яза, а півзахисник лондонців Олександр Зінченко всю гру провів у запасі.

Матч-відповідь відбудеться у середу, 16 квітня, у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00.