Найгірша команда чемпіонату Англії вирішила попрощатися з наставником після історичної ганьби

Пресслужба англійського «Саутгемптона» оголосила про звільнення Івана Юріча з посади головного тренера. Напередодні «святі» остаточно втратили шанс зберегти прописку в АПЛ, поступившись у вирішальному матчі «Тоттенхему» (1:3).

Щобільше, «Саутгемптон» встановив антирекорд АПЛ, ставши першою командою в історії, що вилетіла з вищого дивізіону за сім ігор до завершення сезону. Попередній найгірший результат належав одразу двом командам – «Іпсвічу» та «Дербі Каунті» у сезонах 1994/95 та 2007/08 відповідно, коли вони гарантували собі пониження у класі за шість ігор до кінця чемпіонату.

На щастя для Юріча, більшої ганьби він вже не отримає – його вже екскоманда перебуває за крок до ще одного антидосягнення, ризикуючи набрати найменшу кількість очок в історії за один сезон. У чемпіонаті 2007/08 року «Дербі Каунті» фінішував з 11-ма пунктами – у «Саутгемптона» наразі 10 балів (за сім турів до завершення сезону).

Нагадаємо, Юріч очолив «Саутгемптон» наприкінці грудня, коли команда вже перебувала у зоні вильоту. Загалом «святі» під керівництвом хорвата зіграли у 15 матчах, здобувши лише одну перемогу й одну нічию. В АПЛ він переїхав з Серії А, де тренував «Рому» Артема Довбика, однак протримався в Римі лише 2 місяці.