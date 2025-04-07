Визначився перший невдаха чемпіонату Англії

Напередодні «Саутгемптон» в межах 31-го туру чемпіонату Англії поступився лондонському «Тоттенхему» (1:3), зазнавши 25-ї поразки у сезоні. Як наслідок, команда Івана Юріча втратила всі шанси на збереження прописки в еліті й достроково вилетіла в Чемпіоншип – навіть якщо «святі» виграють усі сім наступних поєдинків, то не піднімуться вище 18-го місця.

Таким чином «Саутгемптон» встановив антирекорд АПЛ, ставши першою командою в історії, що вилетіла з вищого дивізіону за сім ігор до завершення сезону. Попередній найгірший результат належав одразу двом командам – «Іпсвічу» та «Дербі Каунті» у сезонах 1994/95 та 2007/08 відповідно, коли вони гарантували собі пониження у класі за шість ігор до кінця чемпіонату.

Щобільше, Юріч і Ко перебувають за крок до ще одного антидосягнення, ризикуючи набрати найменшу кількість очок в історії за один сезон. У чемпіонаті 2007/08 року «Дербі Каунті» фінішував з 11-ма пунктами – у «Саутгемптона» наразі 10 балів (за сім турів до завершення сезону).

Нагадаємо, наступним суперником «святих» в АПЛ буде «Астон Вілла». Поєдинок відбудеться у суботу, 12 квітня, о 17:00 за київським часом.