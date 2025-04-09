Військові змагатимуться у восьми індивідуальних видах спорту

З 9 по 11 травня у Львові відбудуться спортивні змагання для військових та ветеранів Unbroken Games. Учасники змагатимуться у двох категоріях – аматори та професіонали. Зареєструватися на подію можна до 20 квітня.

«Основна частина змагань проходитиме на відкритому просторі, на стадіоні. Частина змагань відбудеться на закритих локаціях. Загалом у нас є вісім видів спорту. Ми матимемо категорії аматорів та професіоналів. Ми підійшли максимально якісно, щоб боротьба була справедливою. В категорії професіонали будуть грошові винагороди за 1-3 місця», – розповіла у коментарі ZAXID.NET координаторка Unbroken Games та керівниця відділу спорту військових Львівської міськради Орися Дем'янюк.

Зазначимо, що Unbroken Games проводитимуть у восьми індивідуальних видах спорту:

стрільба з лазерної зброї;

стрільба з лука;

паверліфтинг;

армрестлінг;

веслування на тренажерах;

легка атлетика;

настільний теніс;

плавання.

Зареєструватися на змагання можна до 20 квітня за посиланням. Про грошовий фонд для нагородження переможців організатори повідомлять після завершення реєстрації на змагання.

Додамо, що організаторами Unbroken Games є Офіс спорту Львівської міської ради та національний реабілітаційний центр Unbroken.