Військових та ветеранів запрошують на змагання Unbroken Games у Львові
У змаганнях можуть взяти участь аматори та професіонали
З 9 по 11 травня у Львові відбудуться спортивні змагання для військових та ветеранів Unbroken Games. Учасники змагатимуться у двох категоріях – аматори та професіонали. Зареєструватися на подію можна до 20 квітня.
«Основна частина змагань проходитиме на відкритому просторі, на стадіоні. Частина змагань відбудеться на закритих локаціях. Загалом у нас є вісім видів спорту. Ми матимемо категорії аматорів та професіоналів. Ми підійшли максимально якісно, щоб боротьба була справедливою. В категорії професіонали будуть грошові винагороди за 1-3 місця», – розповіла у коментарі ZAXID.NET координаторка Unbroken Games та керівниця відділу спорту військових Львівської міськради Орися Дем'янюк.
Зазначимо, що Unbroken Games проводитимуть у восьми індивідуальних видах спорту:
- стрільба з лазерної зброї;
- стрільба з лука;
- паверліфтинг;
- армрестлінг;
- веслування на тренажерах;
- легка атлетика;
- настільний теніс;
- плавання.
Зареєструватися на змагання можна до 20 квітня за посиланням. Про грошовий фонд для нагородження переможців організатори повідомлять після завершення реєстрації на змагання.
Додамо, що організаторами Unbroken Games є Офіс спорту Львівської міської ради та національний реабілітаційний центр Unbroken.