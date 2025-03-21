На Львівщині розпочався конкурс із ваучерної підтримки для ветеранів-підприємців та членів їхніх сімей. Обласна державна адміністрація, за умови виконання певних вимог, надаватиме грошову підтримку або відшкодування витрат на суму до 75-ти або до 100 тис. грн на покращення власної справи. Приймати заявки на участь почали 20 березня, повідомив департамент економічної політики ЛОДА.

Конкурс оголосили в межах «Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021–2025 роки» для учасників АТО/ООС, ветеранів війни з РФ, які належать мікро-, малого та середнього бізнесу. Узяти у ньому участь можуть підприємці-ветерани зі Львівщини або їхні родичі. Окрім того, до конкурсу мають право долучитися й компанії, серед засновників яких є колишні вояки.

Для них передбачено ваучерну підтримку з обласного бюджету:

до 75 тис. грн на консалтингові та маркетингові ваучери;

до 100 тис. на ваучери для сертифікації продукції;

до 100 тис. на ваучери на участь у закордонних виставково-ярмаркових заходах.

Підприємець, згідно з умовами конкурсу, отримує сертифікат на умовах співфінансування. Це означає, що 15% від вартості покращення бізнесу ветеран або його компанія сплачуватиме з власних коштів.

Підприємець упродовж року може отримати один ваучер на відшкодування частини вартості робіт і послуг, які він оплатив будь-якій юридичній особі чи фізичній особі-підприємцю. За умови, що ця компанія чи фізособа пройшли прекваліфікацію і можуть брати участь в обласній програмі. Перелік прекваліфікованих компаній, які мають право надавати послуги за коштом ваучера, є за посиланням.

Згідно з повідомленням департаменту економічної політики, ветерани та члени їхніх сімей цьогоріч також можуть скористатися одразу двома видами фінансової підтримки – від держави та від області. Наприклад, отримати 250 тис. грн чи компенсацію 30% до гранту за програмою «єРобота» і разом з тим ваучерну підтримку з обласного бюджету.

Учасникам конкурсу необхідно подати пакет документів у департамент економічної політики Львівської ОВА до 20 квітня.

До слова, раніше департамент агропромислового розвитку Львівської ОВА оголосив конкурс для фермерів області із фінансової підтримки на розвиток власної справи. Аграріям за певних умов пропонують отримати гроші за придбаних тварин і сільськогосподарську техніку. Загалом цьогоріч планують роздати фермерам 21,8 млн грн.