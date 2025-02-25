Аграріям Львівщини даватимуть гроші на власну справу
Перевагу матимуть господарства, що потребують нової техніки, та ті, які розводять корів
Департамент агропромислового розвитку Львівської ОВА оголосив конкурс для фермерів області із фінансової підтримки на розвиток власної справи. Аграріям за певних умов пропонують отримати гроші за придбаних тварин і сільськогосподарську техніку. Загалом цьогоріч планують роздати фермерам 21,8 млн грн.
Конкурс оголосили в межах обласної програми «Підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки».
«Пріоритетом цього року визначено галузь тваринництва, зокрема скотарства. А також вкладення інвестицій в оновлення сільськогосподарської техніки. Фінансовий ресурс програми цьогоріч суттєво збільшився, порівняно із 2024 роком. Він становитиме 21 млн 800 тис. грн», – повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко.
Безповоротну підтримку аграрії можуть отримати за кількома напрямками:
- Дотація за збільшене поголів’я корів. Її обсяг становитиме до 20 тис. грн за одну тварину, але не більше ніж 300 тис. грн для цілого господарства;
- Відшкодування вартості нетелів, яких фермери купили власним коштом. У цьому випадку аграрії матимуть змогу отримати гроші як від обласного бюджету, так й від державного. Область відшкодовуватиме до 15% від вартості однієї тварини, державний бюджет – до 80 %;
- Дотація для тих підприємців, що займаються рибництвом. Вона становитиме 5 тис. грн на 1 га водної поверхні;
- Відшкодування вартості фермерам вартість обслуговування договорів фінансового лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання. Обсяг відшкодування становитиме до 1,5% облікової ставки НБУ;
- Підтримка фермерів-ветеранів війни з Росією (із 2014 року). Область пропонує таким аграріям відшкодування вартості придбаної техніки та обладнання. Сума підтримки становитиме до 500 тис. грн або не більше ніж 80% вартості придбаного обладнання без ПДВ. Важливо, що отримати гроші матимуть право також члени родини фермера-військового, якщо він ще воює, або ж члени родини загиблих;
Як повідомила Людмила Гончаренко, участь у конкурсі можуть взяти всі фермери області, котрі виплачують офіційну заробітну плату і не мають податкових боргів. Середня зарплата у фермерському господарстві має становити не менше ніж 13,5 тис. грн.
Ветеран війни з Росією, голова фермерського господарства «Агронестор» з Червоноградського району Андрій Шуховський розповів, що торік скористався такою підтримкою з обласного бюджету. У своєму господарстві він разом із родиною вирощує пшеницю, сою та гречку. За отримані від області гроші вони купили добрива і засоби для захисту рослин на 700 тис. грн.
«Такими програмами, які є в нас, гріх не скористатися. Тепер інфляція швидко з’їдає гроші. Трактор цього року коштує на 10-15% дорожче, ніж торік. Тому ми знову плануємо подаватися на програму», – зазначив Андрій Шуховський.
Переможців конкурсу визначатиме комісія при Львівській обласній військовій адміністрації.
Документи можна подати до департаменту агропромислового розвитку ЛОВА особисто, поштою, або ж належним чином завірені – електронною поштою. Деталі програми, терміни та перелік потрібних документів можна дізнатися за посиланням.