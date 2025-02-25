Департамент агропромислового розвитку Львівської ОВА оголосив конкурс для фермерів області із фінансової підтримки на розвиток власної справи. Аграріям за певних умов пропонують отримати гроші за придбаних тварин і сільськогосподарську техніку. Загалом цьогоріч планують роздати фермерам 21,8 млн грн.

Конкурс оголосили в межах обласної програми «Підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки».

«Пріоритетом цього року визначено галузь тваринництва, зокрема скотарства. А також вкладення інвестицій в оновлення сільськогосподарської техніки. Фінансовий ресурс програми цьогоріч суттєво збільшився, порівняно із 2024 роком. Він становитиме 21 млн 800 тис. грн», – повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко.

Безповоротну підтримку аграрії можуть отримати за кількома напрямками:

Дотація за збільшене поголів’я корів. Її обсяг становитиме до 20 тис. грн за одну тварину, але не більше ніж 300 тис. грн для цілого господарства; Відшкодування вартості нетелів, яких фермери купили власним коштом. У цьому випадку аграрії матимуть змогу отримати гроші як від обласного бюджету, так й від державного. Область відшкодовуватиме до 15% від вартості однієї тварини, державний бюджет – до 80 %; Дотація для тих підприємців, що займаються рибництвом. Вона становитиме 5 тис. грн на 1 га водної поверхні; Відшкодування вартості фермерам вартість обслуговування договорів фінансового лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання. Обсяг відшкодування становитиме до 1,5% облікової ставки НБУ; Підтримка фермерів-ветеранів війни з Росією (із 2014 року). Область пропонує таким аграріям відшкодування вартості придбаної техніки та обладнання. Сума підтримки становитиме до 500 тис. грн або не більше ніж 80% вартості придбаного обладнання без ПДВ. Важливо, що отримати гроші матимуть право також члени родини фермера-військового, якщо він ще воює, або ж члени родини загиблих;

Як повідомила Людмила Гончаренко, участь у конкурсі можуть взяти всі фермери області, котрі виплачують офіційну заробітну плату і не мають податкових боргів. Середня зарплата у фермерському господарстві має становити не менше ніж 13,5 тис. грн.

Ветеран війни з Росією, голова фермерського господарства «Агронестор» з Червоноградського району Андрій Шуховський розповів, що торік скористався такою підтримкою з обласного бюджету. У своєму господарстві він разом із родиною вирощує пшеницю, сою та гречку. За отримані від області гроші вони купили добрива і засоби для захисту рослин на 700 тис. грн.

«Такими програмами, які є в нас, гріх не скористатися. Тепер інфляція швидко з’їдає гроші. Трактор цього року коштує на 10-15% дорожче, ніж торік. Тому ми знову плануємо подаватися на програму», – зазначив Андрій Шуховський.

Переможців конкурсу визначатиме комісія при Львівській обласній військовій адміністрації.

Документи можна подати до департаменту агропромислового розвитку ЛОВА особисто, поштою, або ж належним чином завірені – електронною поштою. Деталі програми, терміни та перелік потрібних документів можна дізнатися за посиланням.