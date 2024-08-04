Херсонський фермер Степан Горбяк та староста Бишківського округу Наталія Бейзик куштують урожай

На Львівщині переселенець з Херсонщини вирощує кавуни. Раніше Степан Горбяк займався агрофермерством вдома, та після окупації був змушений покинути все і переїхав на Львівщину. У прикордонній зоні біля села Бишків він почав все спочатку. Про це розповіли у Магерівсько-Добросинській громаді, де херсонець заклав баштан у 4 га.

На Херсонщині Степан Горбяк мав поле у 400 гектарів у селі з щедрою назвою Хлібодарівка на березі Лемурійського озера. Втім, у 2022 році довелось залишити не лише землю, але й всю техніку, житло та майно. Рятуючись від окупантів, фермер разом з дружиною переїхав на Львівщину за понад 1000 км від рідного дому. Тут на піщаних ґрунтах пробують вирощувати південні культури.

Цього року на 4 га землі вперше посадили кавун двох сортів, дині, солодкий перець та помідори. Землю фермер обробляє біля Гарайцю у межах Бишківського старостинського округу Добросинсько-Магерівської громади. До слова, Бишків відомий на Львівщині також своїми плантаціями полуниці.

«Що цікаво, раніше фермер вирощував кавуни на Херсонщині і привозив їх на Львівщину. На них тут чекали, бо знали пана Степана. А тепер через війну є можливість просто на полі посмакувати солодкою ягодою, вирощеною фермером», – розповідають у громаді.

Фермер Степан Горбяк пояснює: «Ще кілька днів, огудиння опаде донизу та смугасті ягоди добре покажуться на баштані. Це означатиме, що вони дозріли».

Перший урожай кавуна

Це його перший баштанний сезон на Львівщині, тож надто високих прибутків Степан Горбяк не очікує. Однак господар охоче ділиться досвідом, як саджати перші насінини, обробляти від бур’янів, та не приховує секрети вирощування кавуна.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET розповідав про баштан у селі Глинсько біля Жовкви. Його заклали ветеран війни Іван Кісіль та його брат Андрій.