Основою продуктивного поголів'я є голштинська порода корів

Корови молочної породи у Тернопільській області посідають друге місце за продуктивністю в Україні і третє в Європі. Перше місце в Європі посідає поголів’я Чернігівщини. Про це свідчать дані проєкту «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», пише Ліга.Бізнес.

Середня продуктивність молочних корів у Чернігівській області становить 11,24 тонни молока на рік, що більше за продуктивність корів молочних лідерів Європи – Данію та Естонію. У цих країнах продуктивність корів становить 10,1-10,2 тонни на рік.

Корови з Тернопільської області посідають за продуктивністю друге місце в Україні і третє в Європі – їхній результат становить 9,74 тонни на рік. Таким чином вони випереджають ще одного європейського молочного лідера – Чехію, де продуктивність становить 9,4 тонни молока на рік.

Також високу продуктивність мають корови Хмельниччини – 8,55 тонн на рік.

Додамо, що продуктивне поголів’я і в Україні, і в Європі, і в інших регіонах світу базується на голштинській породі корів.

Найгірша продуктивність корів – у Закарпатській області. Тут корова дає в середньому тонну молока на рік, що вдвічі менше, ніж дає єгипеться корова.

Корови Львівщини у понад вдвічі менш продуктивні, ніж сусідні тернопільські. У середньому одна корова у Львівській області дає 4,33 тонни молока на рік. Ще нижчі показники в Івано-Франківській області – 3,52 тонни на рік.

Інфографіка Liga.net

Експерти зазначають, що однією з причин того, що на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті молочний бізнес не дуже розвинений, є потік імпортного молока з Польщі та Чехії. А в Тернопільській і Хмельницькій областях продуктивність молочного виробництва стимулюють великі молокопереробні підприємства.

Як інформував ZAXID.NET, у першому кварталі 2024 року молокопереробні підприємства Львівщини майже на третину (27%) збільшили заготівлю молока у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Та частка молока із львівських ферм в цій заготівлі становить лише 13%.