Чоловікам загрожує 12 років позбавлення волі за підготовку теракту

Служба безпеки України затримала в Одесі двох російських пособників, які отримали завдання від ФСБ спалювати автомобілі українських військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 26 червня.

За даними слідства, судимий раніше наркодилер з Одеси та наркозалежний місцевий мешканець, який погодився йому допомагати в обмін на наркотики, виконували завдання російської ФСБ та розшукували автомобілі українських військових для підпалу. Російські пособники фіксували місця паркування автомобілів, за кермом яких були військовослужбовці, та їхні номерні знаки.

Інформацію про автомобілі чоловіки передавали російському куратору, а після його сигналу мали підпалювати машини легкозаймистим розпалювачем.

«Після “відмашки” від ФСБ виконавці підпалювали обране куратором авто, а потім переховувалися за різними адресами. Так вони спалили службове авто воїна із бойової бригади ЗСУ, що дислокується на території регіону», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Чоловіків затримали за місцями проживання

Правоохоронці встановили місця перебування одеситів та затримали їх у власних помешканнях. У них вилучили мобільні телефони з доказами підривної діяльності, місткості з розпалювачем, а також банківські картки, на які куратор обіцяв надіслати гроші за роботу.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (теракт за змовою). Їм загрожує до 12 років ув’язнення.