Затриманому загрожує довічне ув'язнення

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України затримали охоронця енергетичної компанії, який на замовлення ФСБ готував теракти проти військовослужбовців ТЦК. Про це у вівторок, 4 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, охоронця запорізької енергетичної компанії співробітники російської ФСБ завербували у квітні 2024 року. Він потрапив у поле зору окупантів через свою доньку, яка проживає у Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

За вказівкою ФСБ чоловік кожен день стежив за парковками поблизу територіальних центрів комплектування, щоб виявити автомобілі співробітників ТЦК та встановити на них саморобну вибухівку дистанційного керування.

«Надалі він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів з використанням вибухівки. Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Під час затримання правоохоронці виявили у російського агента мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Крім того, СБУ встановила, що зрадник шпигував за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

Скріншот листування затриманого з росіянами

Наразі затриманому оголосили про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.