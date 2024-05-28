Затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі

На Донеччині співробітники Служби безпеки України затримали 66-річну жительку Слов'янська, яка вистежувала для росіян місця базування Сил оборони. Про це у вівторок, 28 травня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, щоб вистежити для окупантів розташування укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ, жінка обходила прифронтову місцевість. Крім того, під виглядом звичайної розмови зрадниця випитувала потрібну інформацію у своїх знайомих.

Отриману інформацію жінка пересилала через месенджер своєму знайомому на тимчасово окупованій частині регіону, який воює проти України у складі окупаційних угруповань Росії. Ці відомості він передавав військовим з воєнної розвідки Росії, які перебувають поблизу передової східного фронту.

«За наявними даними, окупанти сподівались використати розвідінформацію для вогневого ураження підрозділів ЗСУ, із застосуванням важкої артилерії та керованих авіабомб», – йдеться у повідомленні.

Втім, СБУ викрила зрадницю та затримала її у власному помешканні. Також Служба безпеки заздалегідь вжила заходів для убезпечення позицій українських військових.

Під час обшуку у жінки вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для збору та передачі розвідінформації. Крім того, СБУ встановила, що під час спілкування з російським бойовиком жінка просила його вбивати українських полонених замість обміну.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує покарання у вигляді позбавленні волі строком до 12 років.