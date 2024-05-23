Правоохоронці викрили 66-річного жителя Луцька, який виправдовував і визнавав правомірною збройну агресію Росії проти України. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили 23 травня у прес-службі СБУ, лучанин у своїх дописах у соцмережах і в приватному електронному листуванні стверджував, що «Україна 8 років бомбила Донбас», а також, що «Україна – ісконно руская зємля», яка повинна бути «санітарною зоною між РФ та Європою». Також пропагандист запитував у співрозмовників: «Коли це Росія взагалі захоплювала чужі території?»

Слідчі повідомили волинянину про підозру за ч.1 та ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.