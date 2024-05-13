На Волині 63-річний чоловік публікував у соцмережі дописи, в яких заперечував збройну агресію Росії та заявляв, що Закарапаття – не частина України. Як 13 травня повідомили в прес-службі СБУ, підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

За даними слідства, житель Нововолинська систематично поширював на своїй сторінці у Facebook дописи з ворожими наративами. Зокрема, він стверджував, що Закарпаття – не є частиною України і його потрібно відділити від держави, а закарпатських чоловіків повернути з фронту додому.

«Також у свої дописах волинянин систематично виправдовував та визнавав правомірною російську агресію. Звинувачував у війні європейські країни та північноатлантичний альянс. Він також стверджував, що український народ є антисемітським», – зазначають в СБУ.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) та за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) ККУ. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.