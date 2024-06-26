Буський районний суд Львівщини закрив справу про нетверезе водіння громадянина Чехії, оскільки поліцейські не залучили перекладача. Іноземцю загрожувало 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати автомобілями.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, громадянина Чехії зупинили поліцейські наприкінці квітня на трасі Київ-Чоп у селі Новий Милятин, що неподалік Буська. Георгій Остроушов керував авто Honda та мав ознаки алкогольного сп’яніння – перевірка на драгері показала незначне перевищення допустимої норми алкоголю 0,3 проміле.

Поліцейські склали щодо водія протокол про адмінправопорушення за фактом нетверезої їзди. На засідання суду іноземець не прийшов, тому справу розглядали за його відсутності.

Долідивши матеріали справи, суддя Борис Журибіда вважає, що вина водія є недоведеною. Зокрема, через те, що громадянин Чехії не розумів української мови, а поліцейські не залучили перекладача, також протокол про адмінправопорушення не переклали на зрозумілу іноземцю мову.

«З відео вбачається, що водій чемно виконує вказівки працівників поліції, не усвідомлюючи таких дій та які наслідки вони тягнуть, оскільки йому не роз’яснено його права і обов’язки його рідною мовою», – наведений висновок суду в протоколі.

Суддя Борис Журибіда закрив справу про нетверезу їзду іноземця через відсутність складу правопорушення. Постанову ще можна оскаржити.