Ґаджети мешканка Львівщини замаскувала під рис та печиво

Львівські митники викрили мешканку Рави-Руської, яка намагалась ввезти в Україну контрабанду техніку Apple на мільйон гривень та ще понад 150 кг різних продуктів. Ґаджети мешканка Львівщини замаскувала під рис та печиво.

Як повідомили митники 26 червня, 43-річна мешканка Рави-Руської за кермом мінівена Dodge Grand Caravan прибула в пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне», повертаючись 25 червня з приватної поїздки з Польщі.

Для проходження митного контролю вона обрала смугу «зелений коридор», призначену для переміщення товарів, що не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню.

Під час огляду салону автомобіля під особистими речами, ящиками з продуктами та засобами гігієни працівники митниці виявили 40 ґаджетів Apple: навушники, годинники, комп’ютер, планшети і чотири смартфони інших фірм. За даними митників, вартість техніки, яку водійка замаскувала під рис та печиво, становить близько мільйона гривень.

Також мешканка Львівщини перевозила 150 кг різноманітних продуктів. Хоч, за правилами, громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу.

За цими фактами складено два адмінпротоколи, відповідно до ч.1 ст. 483 (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) і ч.3 ст.471 (недекларування товарів (крім валютних цінностей), що підпадають під встановлені законодавством обмеження щодо ввезення на митну територію України) Митного кодексу України.