У сумці однієї з жінок, окрім заявлених 10 тис. доларів, знайшли ще 30 тис. 300 доларів США

На кордоні з Польщею львівські митники виявили у 49-річної мешканки Черкас 30 тис. доларів, які вона начебто забула задекларувати. Окрім цього жінка та її знайомі перевозили по 10 тис. доларів кожен – ці гроші вони задекларували.

Як повідомила Львівська митниця 14 червня, в пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» прибув автомобіль Dodge Journey, в якому перебували троє пасажирів та водій, які їхали до Польщі. Для проходження митного контролю він обрав смугу «зелений коридор», що свідчило про відсутність товарів, обов’язкових до декларування та оподаткування.

Під час усного опитування пасажири повідомили працівникам митниці, що кожен з них переміщує по 10 тис. доларів США. Автомобіль скерували із зони спрощеного митного контролю на поглиблений огляд. У сумці однієї з жінок, окрім заявлених 10 тис. доларів, знайшли ще 30 тис. 300 доларів США, які вона «забула» декларувати.

За цим фактом стосовно 49-річної жительки Черкас складено адмінпротокол, відповідно до ч.1 ст. 471 (недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування) Митного кодексу України.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 20% суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування (згідно з офіційним курсом Національного банку України на день вчинення порушення митних правил).

Прикордонники нагадують, що без письмового декларування, фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує 10000 євро.