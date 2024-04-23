Львівські виробники не можуть сформувати вигідну пропозицію для молокопереробних підприємств

У першому кварталі 2024 року молокопереробні підприємства Львівщини майже на третину (27%) збільшили заготівлю молока у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Та частка молока із львівських ферм в цій заготівлі становить лише 13%. Решту ж молокопереробні заводи закуповують в інших областях.

Це говорить про те, що в області недостатньо пропозицій комерційних партій молока однорідної якості. Тому, попри витрати на логістику, молокопереробним підприємствам доводиться купувати молоко у сільськогосподарських підприємств поза Львівщиною. Про це у коментарі ZAXID.NET розповіла керівниця департаменту агропромислового розвитку ЛОВА Тетяна Гетьман.

«Львівські господарства мають просто стати зручнішими для переробників і формувати комерційну партію сировини на місці. Це можна зробити через кооперацію. Та поки що наші виробники молока не прагнуть об’єднання, тому їхні можливості забирають виробники з інших регіонів», – говорить Тетяна Гетьман.

99% молока на переробку заводи купують у сільськогосподарських підприємствах, решту – в індивідуальних господарствах. Це пов’язано з можливістю купити одразу велику партію, а також з якістю молока, каже Тетяна Гетьман. Це при тому, що молоко з великої ферми екстра-класу коштуватиме для заводу 15-18 грн за літр, а з домашнього господарства – 8-9 грн.

Корів поменшало, але це не проблема

Керівниця департаменту агропромислового розвитку підтверджує, що за минулі роки кількість корів в області зменшилась. В індивідуальних господарствах за минулі п’ять років корів стало приблизно на 50% менше. Це пов’язано з тим, що купити і доглядати корову – дорого, отримане з неї молоко не покриває витрат. Лише на корми і догляд за однією коровою сім’я має витратити близько 1,5 тис. євро на рік. Окрім того, в домашніх умовах неможливо проконтролювати якість молока.

Водночас виробництво молока сільськогосподарськими підприємствами упродовж останніх п’яти років стабільно зростає на 1-1,5% в рік і з 2018 року зросло приблизно на 7%.

«На відміну від господарств населення, поголів'я корів на великих фермах залишалося стабільним або зростало. Водночас зростала продуктивність утримання корів завдяки новим технологіям, високопродуктивним породам корів, які дають більше молока, підбору кормів і догляду, ефективнішим процесам збору молока», – пояснює Тетяна Гетьман.

Сільськогосподарські підприємства Львівщини у першому кварталі 2024 року виробили 6,4 тис. тонн молока, з них 4,9 тис.тонн (76%) купили молокопереробні підприємства області, яких є дев’ять. Найбільше – 40% всього молока – купує компанія «Галичина».

«На відміну від інших агровиробників, що орієнтуються на експорт, молочні підприємства мають де працювати на внутрішньому ринку – українці лояльні до своєї продукції, на цьому можна будувати маркетинг та поступово заміщувати імпортних виробників. Наші виробники мають кооперуватися і доносити, що їхнє молоко не гірше, а часом і краще за імпортне», – каже Тетяна Гетьман.