Завод переробляє молоко ста господарств Львівщини

Перший створений в Україні кооперативний молокозавод «Набіл» в селі Утішків біля Буська випустив першу партію продукції з доданою вартістю – йогурт і кефір. Молокопродукти заводу продають під торговою маркою «Білобока» у крамницях Львівщини та Івано-Франківщини.

Завод збудували за фінансової підтримки уряду Канади.

«Інвестиція Канади в завод та робота Socodevi-Ukraine допоможе забезпечити справедливу ринкову ціну на молоко та доступ фермерів до стабільних ринків збуту. Продукція вже надійшла до торгових мереж Львівщини та Івано-Франківщини», – повідомили 4 жовтня на сторінці посольства Канади в Україні.

Як анонсувало керівництво заводу, за одну зміну там перероблятимуть 25 тонн молока, зібраного зі сотні молочних господарств Львівщини. У планах – збільшити потужності до 50 тонн молока за зміну. З нього будуть виробляти молоко, кефір, йогурт, масло та м’які сири.

Як повідомляв ZAXID.NET, завод «Набіл» відкрили у липні. У будівництво заводу, яке тривало 2,5 роки, інвестували 95 млн грн. З них 5 млн – це кошти трьох кооперативів та кооперативного об’єднання «Рівноправність», які є власниками цього підприємства. Усі вони зі Львівщини та об’єднують понад 100 молочних господарств області. Завод будували 2,5 роки за проектом «Розвиток молочного бізнесу в Україні», який фінансує уряд Канади. На початку роботи заводу там працевлаштували 25 людей.