У селі Утішків збудували кооперативний молокозавод

У селі Утішків, що поблизу Буська, розпочне роботу перше кооперативне молокопереробне підприємство «Набіл». Завод створили за фінансової підтримки уряду Канади та місцевих фермерів у межах проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні». Загальний бюджет молокозаводу становить понад 90 млн грн. Офіційне відкриття запланували на вівторок, 18 липня.

«Потужність підприємства дозволяє переробити 25 тис. літрів сировини в одну зміну з можливістю збільшення потужності до 75 тис. літрів. Завод виготовлятиме широкий асортимент молочних продуктів, а саме: молоко, кисломолочну продукцію, м'які сири, масло та йогурти під торговою маркою "Білобока". Ключовою перевагою бізнесу є те, що його власниками є місцеві виробники молока. Вони зацікавлені переробити своє молоко і забезпечити споживачів західного регіону України якісною і свіжою продукцією», – розповіли представники проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні».

У проекті додають, що завод дотримується стандартів у сфері захисту довкілля та продовольчої безпеки. Зараз фермери разом з командою менеджерів визначають маркетингову програму підприємства «Набіл».

Днями відбудеться офіційне відкриття заводу «Набіл» (Фото проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні»)

Зазначимо, що завод почали будувати у 2021 році. Засновником та власниками молокопереробного заводу «Набіл» є кооперативне об'єднання «Рівноправність», молочні кооперативи та молочні фермери Львівщини. Кошти на будівництво заводу надав уряд Канади. Крім цього, фінансово підтримала створення підприємства Львівська ОВА, канадська фундація «Сокодеві», канадський кооператив AGROPUR, українсько-швейцарська програма FiBL та молочні фермери області.