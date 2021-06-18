У селі Утішків неподалік Буська розпочалося будівництво першого в країні кооперативного молокозаводу. Його власниками стане об’єднання сільськогосподарських кооперативів області, які володіють молочними фермами. Левову частку грошей – близько 22 млн грн – на будівництво виділив уряд Канади, решту інвестицій в об’єкт вкладуть самі фермери.

Уперше про потребу у власному переробному заводі львівські фермери заявили кілька років тому. Профінансувати проект погодився канадський уряд, який реалізує в Україні програму «Розвиток молочного бізнесу» та допомагає відкривати сімейні молочні ферми. 2018-го року на місці майбутнього заводу в Утішкові урочисто заклали наріжний камінь, проте будівництво стартувало лише тепер. Наразі на ділянці площею 3 га, де розташовуватиметься об'єкт, почали підготовку до закладання фундаменту.

Планується, що власний молокозавод допоможе вирішити проблему низької закупівельної ціни, на яку постійно нарікають фермери. Скооперувавшись, дрібні фермери та середні господарства після його запуску зможуть самостійно визначати ціну молока та впливати на якість готової продукції.

«Виробники молока постачатимуть власну сировину на власний завод, це буде замкнений ланцюжок від виробника молока до виробництва готової продукції. Важливим є те, що фермери матимуть контроль над переробкою молока, виробничим процесом, логістикою, розподілом дивідендів тощо. Нині, коли фермери здають молоко на завод, двері перед ними зачиняються і жодного впливу на подальший процес постачальники не мають», – розповів ZAXID.NET координатор проекту Андрій Бліновський.

Будівництвом заводу займається ТОВ «Набіл» зі статутним капіталом у 12 млн грн, який заснували чотири сільськогосподарські кооперативи. До складу кооперативів входять молочні фермерські господарства здебільшого зі Львівщини, по одному господарству є з Тернопільщини та Івано-Франківщини. Близько 1 млн канадських доларів (22 млн грн) на проект виділив уряд Канади. За словами Андрія Бліновського, це близько 80% від вартості заводу, решту мають становити інвестиції від виробників молока. Повну вартість проекту наразі не розголошують.

Планується, що фермери, які здаватимуть на завод від 100 літрів молока на день, зможуть інвестувати в нього до 50 тис. грн, а потужніші виробники молока, що здатні здавати до 1500 літрів, вкладуть у справу близько 750 тис. грн. Також канадський уряд обіцяє подвоїти кошти, вкладені фермерами в виробництво, за умови, якщо цих грошей буде достатньо для запуску повноцінного виробництва.

Проект заводу (натисніть для збільшення)

Запустити завод мають навесні 2022 року, на ньому будуть працевлаштовані до 30 людей. Майбутня потужність – 25 тонн переробленого молока на добу. З нього на заводі вироблятимуть фасоване пастеризоване молоко, кефір, йогурт, масло, сметану та кисломолочний сир, у подальшому розглядають можливість запустити лінії твердих сирів та іншої продукції.

Згідно з попереднім планом, молоко на переробку на заводі прийматимуть лише від членів кооперативів, каже Андрій Бліновський.

«Наша модель така: людина, яка хоче здавати молоко, має написати заяву на вступ в кооператив і вже тоді здавати його на завод. І ми до неї прагнемо. Можливо згодом щось зміниться, життя покаже», – розповів він.