Збір врожаю озимих культур

«Контінентал Фармерз Груп» взялася за збір врожаю озимих культур. Жнива в компанії стартували з обмолоту озимого ячменю на кластері «Львів», за яким зайшли в жнива кластери «Галич», «Буковина» та «Центр». По завершенню збирання ячменю почнеться обмолот озимого ріпаку – у першій декаді липня.

Збирання озимої пшениці прогнозується на середину липня. Загалом під час першої хвилі жнив «Контінентал» планує зібрати врожай із загальної площі понад 89,5 тис. га, з них:

озимої пшениці – 43,2 тис. га,

озимого ріпаку – 33,4 тис. га,

озимого ячменю – 12,9 тис. га.

Як зазначає операційний директор «Контінентал Фармерз Груп» Костянтин Шитюк, через особливості цьогорічної весни та пролонговану вегетацію озимих у компанії очікували на дуже ранній старт жнив. Пізніше ситуацію змінила тривала посуха в травні, і тільки на початку червня аграрії по всьому західному регіону отримали достатню кількість опадів, яка нормалізувала тривалість розвитку культур.

«Збирання ячменю ми розпочали все ж суттєво раніше середньобагаторічних термінів: червневі опади практично не вплинули на його розвиток. А от жнива озимого ріпаку та озимої пшениці через це будуть стартувати наближено до звичних строків, у липні, – пояснює Костянтин Шитюк. – До цьогорічної збиральної кампанії ми готувалися особливо серйозно, зважаючи на наявність істотних факторів невизначеності, пов’язаних із можливістю руху вантажного автотранспорту, переміщення техніки, змін законодавства про мобілізацію тощо. Відчувалися труднощі у постачанні запчастин, порушення в логістиці, але загалом протягом весни нам вдалося підготувати техніку, забезпечити ресурси й вийти на старт готовими на 100%».

Елеваторні потужності «Контінентал» забезпечені генераторами для можливості роботи в разі перебоїв у електропостачанні та повністю готові приймати культури ранньої групи. Також у компанії повідомили, що цілковито забезпечені необхідною технікою для проведення жнив: частка найманих одиниць не збільшувалась у порівнянні із попередніми роками й становила близько 15%. Єдине питання, яке може негативно вплинути на збиральну кампанію – забезпечення вантажними авто для вивезення врожаю, адже більшість перевізників не належить до галузей критичної інфраструктури.