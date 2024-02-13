Сума податкових відрахувань / Фото «Контінентал»

«Контінентал Фармерз Груп» оприлюднила інформацію про виконані податкові зобов’язання за 2023 рік, реалізовані соціальні проекти та надану гуманітарну допомогу. Сума податкових відрахувань, які компанія сплатила до бюджетів усіх рівнів торік, сягнула 1,4 млрд грн. З цими результатами «Контінентал» увійшла до списку найбільших платників податків за 2023 рік у галузі українського АПК.

Попри складний для країни час, «Контінентал Фармерз Груп» продовжила спрямовувати соціальні інвестиції на розвиток місцевих громад, неухильно й у повному обсязі виконуючи взяті на себе зобов’язання. Загалом за 2023 рік на територіях своєї присутності компанія реалізувала соціальних проектів на суму 37,7 млн грн. Вагомими статтями соціальних інвестицій торік стали проекти у сфері благоустрою та інфраструктури. Крім того, було втілено освітні й культурні ініціативи для молоді, серед яких «Розумний город» і «Великодня веселка».

Невіддільною частиною політики соціальної відповідальності «Контінентал» залишається підтримка українських захисників. За період від лютого 2022 року компанія спрямувала 55,1 млн грн на допомогу військовим і значно розширила масштаби корпоративного волонтерства: протягом року було проведено щонайменше шість волонтерських заходів із залученням працівників компанії та відправлено понад 4 т продовольства мобілізованим співробітникам «Контінентал».

Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп» Георг фон Нолкен наголосив, що прозора й своєчасна звітність про результати діяльності компанії – один із головних її принципів: «Як чесний і відповідальний бізнес ми незмінно щороку звітуємо про сплачені податки та фінансову підтримку громад, з якими співпрацюємо. Хочу наголосити, що і для пайовиків, і для держави «Контінентал Фармерз Груп» є та залишатиметься надійним довгостроковим партнером, особливо в теперішній нелегкий період».