Торік в Україні зареєструвалися понад 304 тисячі нових фізичних осіб підприємців (ФОП). Це на 7% більше, аніж у 2021 році, до повномасштабного вторгнення вторгнення Росії в Україну, та на 106 тис. більше, ніж у 2022 році. Найчастіше нові підприємці реєструвалися у галузях торгівлі, ІТ та надання послуг.

ZAXID.NET розповідає, коли, кому із них і скільки податків потрібно сплатити, а також, нагадуємо про кінцеві терміни подання річної звітності.

Терміни сплати та суми податків ФОП

ФОПи першої і другої груп мають сплатити єдиний податок за січень до 19 січня.

Важливо, що з 1 січня 2024 року зросли прожитковий мінімум і мінімальна зарплата, тому дещо змінилися суми податків. Для ФОП першої групи єдиний податок становить 302,8 грн, для другої – 1420 грн.

ФОПи третьої групи мають сплатити єдиний податок за четвертий квартал 2023 року (жовтень-грудень) до 19 лютого 2024 року. Сума податку становить 5% доходу, а в разі сплати ПДВ – 3%.

Якщо ви платите єдиний соціальний внесок, що на час воєнного стану не є обов’язковим, то усі групи ФОП мають сплатити його до 19 січня 2024 року. Сума ЄСВ за останній квартал попереднього року становить 4422 грн – по 1474 грн за місяць (22% від мінімальної зарплати у 2023 році).

Тим, хто під час війни не сплачує ЄСВ, варто пам’ятати, що і трудовий стаж їм тоді не нараховується.

Дедлайн подачі декларації для ФОП

Річний звіт та декларацію з єдиного податку за 2023 рік ФОП першої і другої груп мають подати до 29 лютого. До цих документів потрібно долучити додаток по ЄСВ.

Підприємці третьої групи мають подати річний звіт про сплату єдиного податку до 9 лютого 2024 року. І з ним також має бути додаток по ЄСВ.

ФОП першої і другої груп, що були зареєстровані у 2023 році, мають також до 30 квітня подати декларацію про майновий стан і доходи за 2023 рік, а також додаток по ЄСВ за місяць реєстрації.

Нові ФОП третьої групи до 9 лютого подають декларацію з єдиного податку за 2023 рік разом з додатком ЄСВ.

Важливо, що з 1 січня 2024 року діє оновлена форма декларації про майновий стан і доходи.

Фізичні особи підприємці, які мають найманих працівників або працівників за угодами цивільного правового договору, і нараховували їм виплати, мають до 9 лютого подати об’єднаний звіт «Податковий розрахунок сум доходів фізичних осіб за 4 квартал». Якщо нарахувань і виплат не було, то звіт не потрібно подавати.

Які ще податки платять ФОП

ФОП третьої групи можуть сплачувати акцизний податок, податок на нерухоме майно, податок на землю тощо. Також потрібно сплачувати деякі податки за найманих працівників.

Де взяти реквізити для сплати податків ФОП

Із 1 січня 2024 року змінилися деякі реквізити для сплати окремих податків ФОП. Знайти усі необхідні реквізити можна:

На сайті Державної податкової служби – за областями;

В електронному кабінеті платника податків («Стан розрахунків з бюджетом» у приватній частині кабінету);

На порталі або в додатку «Дія» в розділі «Послуги».

Як сплатити податки ФОП

Усім підприємцям рекомендується зареєструвати електронний кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби. Там можна не лише дізнатися реквізити, а й сплатити податки і подати звіти та декларації. Окрім того, у кабінеті можна перевірити, чи є заборгованість зі сплати податків, коли і які нарахування та сплати були тощо.

Важливо: ви не отримаєте квитанції з реквізитами, на які надіслали платіж. А квитанцію краще мати – вона може знадобитися для доведення факту сплати податків, зокрема, у суді. Щоб отримати квитанцію, можна заплатити в інший спосіб.

Другий спосіб сплатити податки – через додаток або портал «Дія». Тут є нюанс – доведеться сплатити відсоток платіжній системі, через яку проходить транзакція, тому що власної платіжної системи «Дія» не має. У «Дії» також відображаються нарахування та заборгованості зі сплати податків.

Ще один простий і швидкий спосіб сплатити податки – через мобільний додаток банку, яким ви користуєтесь, наприклад, «Монобанк» чи «Приват24». Зверніть увагу, що платити податки не обов’язково із рахунку ФОП – це може бути будь-який ваш банківський рахунок.

Також сплатити податки можна через сервіси онлайн-платежів, як-от EasyPay, Portmone тощо. А ще можна сходити в касу банку і віддати державі гроші через віконечко.

Куди ідуть податки ФОП

Єдиний податок спочатку був єдиним відрахуванням, передбаченим в межах спрощеної системи оподаткування та поєднував у собі відрахування до місцевого податкового бюджету, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування. Зараз єдиний податок сплачується тільки до місцевого бюджету, а решта відрахувань включені до єдиного соціального внеску.

Іншими словами, сплата вами єдиного податку – це гроші в бюджет громади, де ви зареєстровані. А сплата ЄСВ – це собі на пенсію.