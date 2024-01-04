З 1 жовтня податок із зарплат військових надходить до державного бюджету

У 15 із 73 громад Львівщини виникли проблеми із виконанням дохідної частини місцевих бюджетів за 2023 рік. У більшості випадків такий стан справ пов’язаний з тим, що з 1 жовтня військовий ПДФО забрали з місцевих бюджетів до державного. Зокрема, у громадах виникли борги перед підрядниками за виконані роботи.

За оперативними даними департаменту фінансів Львівської ОВА, із 73 територіальних громад Львівщини планові показники за доходами виконали 58 громад (79%), у решту 15 громадах невиконання бюджетів становить від 3 до понад 10%.

Зокрема, суттєве (понад 10%) невиконання плану є у:

Новокалинівській,

Івано-Франківській,

Яворівській громадах.

Невиконання плану в межах 3-10% допущено у:

Бісковицькій,

Давидівській,

Бродівській,

Золочівській,

Новояворівській,

Перемишлянській,

Самбірській,

Сколівській,

Старосамбірській ТГ.

Незначне (менше 3%) невиконання планових завдань також зафіксовано у:

Меденицькій,

Дрогобицькій,

Турківській громадах.

«Переважна більшість зазначених органів місцевого самоврядування значною мірою залежали від надходжень податку на доходи фізичних осіб з військових. Нагадаємо, з 1 жовтня ці надходження в повному обсязі поступають до державного бюджету і використовуються на забезпечення оборони країни», – пояснили в департаменті фінансів ЛОВА.

Голова Івано-Франківської ОТГ Ірина Перун розповіла ZAXID.NET, що у 2023 році бюджет громади отримав понад 200 млн грн військового ПДФО, з якого 50% перерахували на військові частини, розташовані на території громади. Решту надходжень розпланували на ремонти доріг, комунальних об’єктів. На початку року провели тендери, уклали угоди з підрядниками, а тепер виникла проблема, щоб розрахуватися з ними за роботу. З 1 жовтня до грудня бюджет громади втратив близько 50 млн грн надходжень військового ПДФО.

«У нас є об’єкти, роботи на яких завершені, але не оплачені через те, що забрали ПДФО із зарплат військових. На даний час є кредиторська заборгованість перед виконавцями робіт. Це проблема», – каже Ірина Перун. На її думку, як вихід із ситуації потрібно законодавчо дозволити громадам скерувати на погашення боргів перед підрядниками невикористані залишки бюджету 2023 року, зараз так вчинити не дозволяє закон.

Нагадаємо, Верховна Рада забрала військовий ПДФО з місцевих бюджетів. За рішенням нардепів, до закінчення війни ПДФО із зарплат військових буде надходити до держбюджету та розподілятися на потреби армії.