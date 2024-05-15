Посів ярих культур пройшов успішно

«Контінентал Фармерз Груп» закінчила посадку картоплі та завершила посів ярих культур на своїх полях. Найбільші площі засіяли соєю – 46,68 тис. га, і кукурудзою – 28,83 тис. га. Соняшник у «Контінентал» займає цьогоріч 13 тис. га, цукровий буряк – 3,26 тис. га, а картопля – 1,8 тис. га.

«Цьогорічна посівна особлива передусім погодними умовами, адже тепло настало дуже рано. Вже наприкінці березня ґрунт був нетипово добре прогрітий і достатньо вологий. Тому на початку квітня ми вже мали належну стиглість ґрунту та оптимальні умови для початку посівної кампанії, і це, мабуть, уперше західноукраїнські регіони змогли стартувати з весняним посівом швидше, ніж більш східні», – коментує Костянтин Шитюк, операційний директор «Контінентал Фармерз Груп».

«Зі свого боку, шляхом якісної підготовки до сезону, ще до настання похолодань і дощів ми змогли забезпечити дуже високу продуктивність робіт і належну якість посіву, тому тимчасове погіршення погоди посеред посівної не вплинуло на темп кампанії. Загалом усі заплановані площі ми засіяли в агрономічно оптимальні терміни, завершували посівну соєю та посадкою чипсової картоплі», – додає Шитюк.

Зараз у «Контінентал» оцінюють розвиток ярих культур як добрий і очікують планової густоти сходів. На ранніх перших посівах, зокрема цукрового буряку, не зважаючи на погіршення погодних умов в середині квітня, зауважують високу польову схожість та гарну дружність сходів. Наразі перед виробничим напрямком компанії стоїть головне завдання – якісно виконати захист й догляд культур та реалізувати закладений під час посіву потенціал.