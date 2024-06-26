Залізничний районний суд виніс вирок колишньому майору міліції Андрію Шпиралу, який за 10 тис. доларів хабаря обіцяв директору Залозецького цегельного заводу вплинути на місцеву владу та не підвищувати плату за оренду землі. Суд звільнив його від покарання через закінчення термінів давності справи.

Як вказано в матеріалах справи, із 2013 року Андрій Шпирало працював на посаді старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу на «Львівській залізниці», що підпорядковувався департаменту внутрішньої безпеки МВС України, та мав звання майора міліції. У березні 2013 року він домовився із директором Залозецького цегельного заводу за 10 тис. доларів хабаря повпливати на працівників виконавчої влади, аби вони не збільшували йому орендну плату, а під час перевірок – не звертали уваги на фінансові порушення.

У березні-квітні, перебуваючи в Києві, Андрій Шпирало отримав від директора заводу частину хабаря – 24 тис. грн. Решту грошей він запропонував перерахувати на банківський рахунок. Загалом пізніше директор заводу перерахував іще 65,6 тис. грн. Однак після перерахунку грошей міліціонер обіцянки не виконав, а згодом – ігнорував директора заводу, після чого він повідомив у поліцію.

У суді Андрій Шпирало свою провину заперечив. Він стверджує, що одного дня до нього підійшли двоє невідомих чоловіків із вимогою повернути 10 тис. доларів, які він нібито отримав як плату за проданий автомобіль.

Потерпілий у суд не зʼявився, оскільки у травні 2022 року виїхав з України і не повернувся. Під час досудового слідства Андрій Шпирало пройшов перевірку на поліграфі, під час якої, за висновком експерта, він намагався здійснити психологічний самовплив, цілеспрямовано змінюючи функцій уваги.

Враховуючи обставини справи, у червні 2024 року суддя Залізничного райсуду Андрій Ліуш визнав Андрія Шпирала винним за ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 364 ККУ та призначив 2 роки обмеження волі із забороною на рік працювати у правоохоронних органах. Також суд оштрафував його на 4,3 тис. грн. Водночас суд звільнив його від відбування покарання через закінчення термінів давності справи. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.