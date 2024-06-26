Яворівський районний суд Львівщини визнав військовослужбовця Петра Д. винним у недбалому ставленні до військової служби. Старший сержант не доповів про пиятику підлеглого і йому безпідставно нарахували 15 тис. грн премії замість штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, старший сержант Петро Д. у лютому 2023 року не доповів своєму командуванню про те, що його підлеглий перебуває у нетверезому стані. Як наслідок військового не покарали за адмінправопорушення (за пиятику під час служби передбачено 17 тис. грн штрафу). Наттомість підлеглого Петра Д. безпідставно преміювали на 15 тис. грн.

Щодо старшого сержанта склали протокол через недбале ставлення до військової служби. На розгляд справи Петро Д. не прийшов. Справу розглянув суддя Юрій Колтун, який визнав військового винним у адмінправопорушенні, оштрафувавши на 17 тис. грн. На постанову ще можна подати апеляцію.