Буський районний суд Львівщини визнав працівника ТЦК та СП винним у незаконному копіюванні інформації про військовозобов’язаних з закритих баз даних. Суд призначив військовому штраф за адмінправопорушення.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, Андрій В. працює інспектором відділення рекрутингу одного із ТЦК та СП (колишні військкомати). Наприкінці травня 2024 року під час проведення перевірки з дотримання вимог законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом співробітники СБУ встановили, що Андрій В. під час виконання службових обов’язків незаконно копіював інформацію про військовозобов’язаних, зокрема про заброньованих чоловіків.

Щодо працівника ТЦК склали адмінпротокол через незаконне копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних (автоматизованих) системах. На засідання суду він не прийшов, але подав заяву про визнання своєї вини. У матеріалах справи не вказано для чого Андрій В. копіював цю інформацію.

Справу розглянув суддя Ігор Кос, який дослідив матеріали та визнав Андрія В. винним у незаконному копіюванні інформації, призначивши 170 грн штрафу, також він має сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.