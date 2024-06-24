Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив про напад ухилянта на працівників ТЦК. Чоловіка затримали при спробі незаконного перетину кордону та передали працівникам ТЦК. Перебуваючи у авто, затриманий спробував задушити працівника ТЦК, який був за кермом, ременем безпеки.

Як повідомили 24 червня у Чернівецькому обласному ТЦК та СП, їхнім працівниками передали чоловіка, якого затримали при невдалій спробі незаконно перетнути кордон. Працівники ТЦК посадили його у авто та везли у військкомат для уточнення даних. Перебуваючи на задньому сидінні авто, затриманий напав на військових, завдавши їм легких тілесних ушкоджень, а також спробував задушити ременем безпеки водія цього авто. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а також медиків.

«Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі. Військовослужбовці ТЦК та СП, які отримали травми від «вдячного» співвітчизника, стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. У зв’язку зі станом здоров’я переведені до ТЦК та СП», – повідомили у обласному ТЦК та СП.