Сихівський районний суд Львова визнав львів’янина винним у непокорі поліції та працівникам ТЦК. Чоловік заявив, що не почув вимогу показати документи, ймовірно, через отриману на військовій службі контузію. За адмінправопорушення Олександру Г. призначили штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, Олександр Г. обвинувачували у тому, що 9 травня 2024 року на вул. Гашека він не виконав вимогу дільничного офіцера щодо надання своїх документів. У письмових поясненнях Олександр Г. вказав, що до нього звернувся поліцейський та працівник ТЦК, які вийшли з службового авто. Чоловік не показав їм свої документи, при цьому матюкався та застосовував фізичну силу.

Під час розгляду справи Олександр Г. розповів, що повертався додому, коли до нього підійшов невідомий чоловік, який вийшов з авто поліції. Він заявив, що цей чоловік схопив його за руки та вимагав пройти у службове авто. За словами Олександра Г. чоловік не представився та був одягнений у цивільний одяг, тому він його відштовхнув. Уже після цього з авто вийшли двоє поліцейських та одягнули йому кайданки. Олександр Г. заявив, що не почув вимогу показати документи, ймовірно, через отриману на військовій службі контузію.

Справ розглянув суддя Назарій Дулебко, який дослідив матеріали та визнав Олександра Г. винним у адмінправопорушенні. Йому призначили 170 грн штрафу та зобов’язали сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.