Чернівецький окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення про відмову у наданні відстрочки чоловіку призовного віку, у якого є дружина з інвалідністю. Суд скасував рішення ТЦК та зобов’язав надати йому документи про відстрочку.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, до суду звернувся чоловік, якому у лютому 2024 року в ТЦК та СП (військкомат) відмовились надати відстрочку від призову під час мобілізації. Чоловік не погодився із таким рішенням та звернувся до суду, вимагаючи його скасувати та надати йому відстрочку.

Позивач розповів, що його дружина має другу групу інвалідності і йому потрібно доглядати за нею. Чоловік надав ТЦК низку документів, зокрема довідку до акту огляду МСЕК, пенсійне посвідчення батька дружини та свідоцтво про смерть її матері.

У ТЦК військовозобов’язаному відмовили у наданні відстрочки від призову через відсутність документів, які б підтвердили, що у його дружини немає інших працездатних осіб, які б могли її утримувати.

Справу розглянув суддя Ігор Маренич, він встановив, що позивач подав до ТЦК повний перелік документів, які підтверджують встановлення його дружині інвалідності. Суддя підтвердив, що у чоловіка є право на відстрочку і у ТЦК йому безпідставно відмовили у наданні відповідного документа.

Суддя визнав протиправним та скасував відмову у наданні відстрочки позивачу та зобов’язав ТЦК надати чоловіку документ про відстрочку від призову під час мобілізації. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно мешканець Львівщини у суді скасував довідку ВЛК про придатність до військової служби. Інший чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.