Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов мешканця Львівщини та скасував довідку військово-лікарської комісії (ВЛК) про його придатність до військової служби. Медики не взяли до уваги, що чоловік перебуває на обліку у психіатра.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, Володимир К. у червні 2023 року, під час мобілізації, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, після цього його зарахували до складу однієї з військових частин. Володимир К. заявив, що медики не врахували, що він із 1998 року перебуває на обліку у психіатра та має захворювання, яке, на його думку, унеможливлює проходження служби.

Мешканець Львівщини звернувся до суду, щоб визнати протиправною та скасувати довідку ВЛК про придатність до військової служби. Представник ВЛК надіслав відзив на позовну заяву та просив відмовити у її задоволенні, заявивши, що якщо Володимир К. не згідний з результатом медичного огляду, то міг оскаржити її, звернувшись до центральної ВЛК.

Позов розглянула суддя Олена Хома, яка встановила, що у довідці ВЛК не вказано діагноз Володимира К. та те, що він перебуває на обліку у психіатра. Окрім того, суддя звертає увагу, що позивач є придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Натомість, згідно витягу з наказу командира військової частини, його призначили на посаду номера обслуги 1 гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки, що не відповідає вимогам додатку 1 до Положення №402.

Суддя задовольнила позов Володимира К., визнала протиправною та скасувала довідку ВЛК про його придатність до військової служби, зобов’язавши провести повторний медогляд позивача, з врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали. Інший чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.