Закарпатський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця та зобов’язав військову частину звільнили його зі служби за сімейними обставинами. Позивачу потрібно доглядати за своєю матір’ю, яка не має встановленої групи інвалідності.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся мешканець Закарпатської області, який проходить військову службу за мобілізацією під час воєнного стану. Чоловік просив визнати протиправним відмову військової частини у звільненні його зі служби, а також зобов’язати військову частину прийняти відповідне рішення. Позивач зазначив, що хоче звільнитись зі служби через сімейні обставини – треба оглядати за матір’ю, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Командир військової частини відмовив військовому у звільненні зі служби через «недоведеність необхідності постійного догляду», зокрема через відсутність довідки МСЕК (медико-соціальна експертна комісія).

«Довідка ЛКК не може бути визнана як документ, що відповідає нормативно-правовим актам та не може бути підставою для звільнення, адже стосується дорослого члена сім’ї та не містить жодного посилання на період отримання сторонньої допомоги. Окремою підставою відмови у задоволенні подібних рапортів є той факт, що довідка ЛКК видається для подання до органів захисту населення (ймовірно, соціального захисту населення), а не до військової частини», – вважає відповідач.

Суд, дослідивши аргументи сторін, відхиляє доводи представника військової частини про те, що висновок ЛКК не може бути визнаний як документ для звільнення позивача зі служби. Матір позивача не має встановленої групи інвалідності, тому вона не отримувала довідку МСЕК.

Суддя Сергій Рейті вважає, що, зважаючи на положення абз.4 пп. «г» п.2 ч.4 ст.26 Закону № 2232, доданий до рапорту висновок ЛКК є належним доказом, який підтверджує необхідність здійснення постійного догляду. Суддя задовольнив позов військовослужбовця та зобов’язав військову частину звільнили його зі служби за сімейними обставинами. На рішення ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, що нещодавно призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали.