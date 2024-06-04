Яворівський районний суд Львівщини визнав Валерія М. винним у недбалому ставленні до військової служби. Військовий був відсутній на службі кілька годин і суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, Валерій М. є військовослужбовцем однієї з військових частин. Вранці 19 березня 2024 року він був відсутній на території наметового містечка протягом п’яти годин (із 08:00 до 13:00). Щодо військового склали протокол про адмінправопорушення через недбале ставлення до служби.

На засідання суду Валерій М. не прийшов, у матеріалах справи також немає пояснень військового про причини відсутності на службі. Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила надані матеріали та визнала військового винним у адмінправопорушенні, призначивши 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.