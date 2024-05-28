Аварія сталась 19 січня 2021 року на території військової частини у напрямку села Старичі

Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок старшому сержанту, який вчинив ДТП із п’ятьма постраждалими на Яворівському полігоні – військовий не впорався із керування КрАЗ-5233 та в’їхав у дерево. Суд призначив йому два роки тюрми, але звільнив від покарання з річним іспитовим терміном. Військова частина має виплатити постраждалим 800 тис. грн компенсації.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2024 року, аварія сталась 19 січня 2021 року на території військової частини у напрямку села Старичі. Старший сержант керував авто КрАЗ-5233 та перевозив 40 людей, курсантів та солдатів, які були у кузові. Через неуважність водій не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Унаслідок зіткнення п’ятьох військових госпіталізували – у трьох були травми середнього ступеня важкості, а у двох жінок – важкі травми.

Щодо сержанта, який керував авто, порушили кримінальну справу за ч.1 ст.415 ККУ (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини). У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що дорога була слизькою, він намагався зупинити авто, але не зміг уникнути ДТП.

«Не відшкодував шкоди потерпілим, оскільки вони не зверталися до нього за відшкодуванням. З потерпілими спілкувався після ДТП, його дружина приходила до них в шпиталь. Після повномасштабного вторгнення зв’язок втратився, бо всі роз’їхалися по різних частинах. Просив пробачення у потерпілих. Вони говорили, що пробачили, розуміють, що вплинув стан дороги», – цитують покази обвинуваченого у вироку.

У матеріалах справи вказано, що п’ятеро постраждалих у цій ДТП подали цивільні позови до військової частини. Представник частини заперечив проти задоволення позовів і заявив, що їх мав би відшкодовувати сержант, який вчинив ДТП.

Згідно з цивільним кодексом, «юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових обов’язків (керування транспортним засобом), та яка є власником (законим володільцем) джерела підвищеної небезпеки».

Справу розглянув суддя Дмитрів Поворозник, який дослідив усі матеріали, визнав сержанта винним у кримінальному правопорушенні та призначив йому два роки тюрми без позбавлення водійських прав, але звільнив від покарання з річним іспитовим терміном. Цивільні позови потерпілих суд затвердив та зобов’язав військову частину виплатити їм 800 тис. грн компенсації. Вирок ще можна оскаржити.