Підозру отримав голова ДМС у 2015-2021 роках Максим Соколюк

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому очільнику Державної міграційної служби, який налагодив тривалу схему розкрадання коштів на реконструкції. За час своєї роботи у ДМС чиновник заволодів щонайменше 88 млн грн, повідомили у пресслужбі НАБУ у вівторок, 18 червня.

Хоч слідство не розкриває імен фігурантів, журналіст Олег Новіков повідомив, що йдеться про голову ДМС у 2015-2021 роках Максима Соколюка. Підозра чиновнику стосується розкрадання коштів на реконструкції однієї з адміністративних будівель Державної міграційної служби у Києві.

«За даними слідства, у 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. Бізнесмен, який тривалий час перебував у “дружніх” стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Слідчі повідомили, що бізнесмен залучив до схеми Соколюка, його заступника та начальника господарської частини служби. Посадовці сприяли укладанню договорів із підконтрольними бізнесмену компаніями, які мали виконувати проєктні та будівельні роботи за завищеною вартістю. За даними Олега Новікова, до схеми були залучені:

Сергій Донський – заступник Соколюка у ДМС;

– заступник Соколюка у ДМС; Володимир Вакалюк – колишній начальник Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС;

– колишній начальник Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС; Салгерей Салгереєв – бізнесмен, причетний до оборудки.

«Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт. Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на “папері”, а відповідальні за реконструкцію компанії “згорнулись”», – йдеться у повідомленні НАБУ.

За допомогою схеми зловмисники заволоділи понад 88 млн грн.

У пресслужбі НАБУ нагадали, що у вересні Донському, Вакалюку та Салгереєву повідомили про підозру у розкраданні державних коштів, а також виявили змову трьох підконтрольних бізнесмену компаній. Ці три компанії оштрафував майже на 3,5 млн грн Антимонопольний комітет України.

Максиму Соколюку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.