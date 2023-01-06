Чиновників піймали на гарячому під час отримання грошей

Одразу двох керівників відділів міграційної служби Львівської області викрили на хабарях. Гроші чиновники вимагали за виготовлення закордонних паспортів, повідомила у п’ятницю, 6 січня, прес-служба Львівської обласної прокуратури.

«За даними слідства, начальник одного із відділів міграційної служби Львівщини систематично одержував хабарі від осіб, які бажають пришвидшити процес виготовлення документів для виїзду за кордон. У той же час, начальник відділу міграційної служби в іншому районі області, налагодив аналогічну схему одержання неправомірної вигоди за прискорене оформлення закордонних паспортів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Обох чиновників затримано на гарячому, відразу після отримання неправомірної хабарів.

Гроші чиновники вимагали за виготовлення закордонних паспортів. Фото прокуратури

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та відсторонення їх від займаної посади.