Жидачівський районний суд Львівської області визнав винною у зловживанні впливом начальницю Жидачівського відділу ГУ ДМС у Львівській області Світлану Романик, яка брала хабарі за позачергове виготовлення закордонних паспортів. Суд призначив посадовиці 42,5 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, Світлана Романик працює начальницею Жидачівського відділу ГУ ДМС у Львівській області. Слідчі встановили, що протягом грудня 2022 року – січня 2023 року посадовиця брала хабарі за позачергове прийняття документів на виготовлення закордонних паспортів та їх швидке виготовлення.

За хабарі Світлана Романик мала вплинути на головних спеціалістів Жидачівського відділу міграційної служби. У вирок вказано чотири епізоди отримання хабарів на загальну суму 13 тис. грн.

У суді посадовиця визнала свою провину в отриманні хабарів за вплив на підлеглих. Справу розглянув суддя Святослав Сливка, який дослідив усі матеріали та визнав Світлану Романик винною у кримінальному правопорушенні – їй призначили 42,5 тис. грн штрафу без позбавлення права працювати на займаній посаді. Вирок ще можна оскаржити.