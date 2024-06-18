Блокбастер, бюджет якого становить 120 млн доларів та magnum opus лауреата премії «Оскар» Френсіса Форда Копполи «Мегаполіс» вийде в український прокат з 26 вересня, у тому числі і в форматі IMAX. Вперше фільм було продемонстровано в конкурсній програмі Каннського кінофестивалю.

Архітектор-візіонер (Адам Драйвер) мріє перебудувати Нью-Йорк майбутнього, бо місто гине в корупції та занепаді. Він вважає, що його варіант майбутнього – єдино правильний, але знаходить жорсткий спротив серед тих, хто процвітає посеред неминучого кінця.

Френсіс Форд Коппола (трилогія «Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні», «Дракула», «Розмова»), дворазовий лауреат «Золотої пальмової гілки», продав виноградники, аби зняти це кіно.

У ролях Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Наталі Еммануель, Джанкарло Еспозіто, Лоуренс Фішберн, Джон Войт. У маленькій ролі можна побачити Дастіга Гоффмана. У фільмі також зіграли племінник режисера Джейсон Шварцман та сестра Талія Шайр.