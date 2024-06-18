Водій рейсового автобуса не задекларував на митниці 25 нових смартфонів

У пункті пропустку «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею львівські митники вилучили у водія рейсового автобуса 25 контрабандних смартфонів, а у водія мікроавтобуса – контрабандні нові комутатори та сервери. Загальна вартість вилученої техніки становить 900 тис. грн.

Як розповіли у Львівській митниці, 17 червня в пункт пропуску «Шегині – Медика» прибув рейсовий автобус Neoplan, який повертався із Праги до Києва. Під час огляду багажного відділення автобуса працівники митниці виявили 25 нових смартфонів Redmi 13C Midnight Black 4GB. Про товар, орієнтовною вартістю 110 тис. грн, не вказувалось у жодній з декларацій.

За словами водія – 54-річного мешканця Житомирщини, незнайомі люди попросили перевести ґаджети через кордон. Про їх походження і призначення він нічого повідомити не зміг.

Вилучена в Шегинях контрабандна техніка (фото митниці)

Окрім того, в 31-річного водія Renault Master, жителя Прикарпаття, який повертався із Польщі через Шегині, було виявлено два незадекларованих комутатори Hewlett Packard Enterprise та сервер Lenovo, без ознак використання. Вартість товару, за попередніми даними, становить 790 тис. грн.

За цими фактами на порушників склали адмінпротоколи, відповідно до ч.2 ст. 471 (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами) МКУ. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 30% вартості цих товарів.