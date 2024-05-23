На Львівщині викрили схему контрабанди деревини за кордон
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Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили спробу незаконного вивезення деревини за кордон. Фуру з контрабандною деревиною затримали на кордоні, також під час обшуків вилучили ще понад 180 м3 деревини.
Як розповіли у БЕБ 23 травня, група осіб організувала незаконне вивезення необробленої ліщини, хмизу ліщини та декоративного паркану з України.
«За попередньою змовою мешканці Львівщини використовували підроблені документи про законність походження деревини. На їх підставі отримували дозвільні документи для фізособи-підприємця (сертифікат про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів) та експортували лісопродукцію до країн ЄС», – йдеться в повідомленні БЕБ.
Фуру з деревиною затримали в пункті пропуску, також провели обшуки на підприємстві
Детективи БЕБ задокументували використання товарно-супровідних документів з неправдивими відомостями під час митного контролю у пункті пропуску.
За результатами обшуків на виробництві вилучили станки, верстати, чорнову документацію, а також деревину загальним об’ємом понад 180 м3.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею про контрабанду лісоматеріалів (ч. 2 ст. 201-1 ККУ).