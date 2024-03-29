На кордоні з Польщею митники затримали фуру зі старою дерев’яною хатою
Розібраний дерев'яний будинок може мати музейну цінність
У пункті пропуску Краківець-Корчова на кордоні з Польщею львівські митники затримали вантажівку з деревиною. Виявилося, що водій замість соснових дощок перевозив розібрану дерев’яну хату, яка може мати історичну, культурну та музейну цінність. Вантаж вилучили на митниці.
Як розповіли у Львівській митниці, відповідно до товаросупровідних документів, водій перевозив майже 40 м³ деревини – дошок сосни звичайної. Продавцем деревини вказувалось одне з черкаських підприємств, покупцем – компанія, зареєстрована у Польщі.
Для перевірки законності переміщення вантажу митники звернулись для проведення експертизи до Національного лісотехнічного університету України. За результатами перевірки науковці встановили, що вказана деревина була у використанні, має ознаки природнього старіння, механічні пошкодження внаслідок демонтажу, штучні отвори і пази для з’єднання тощо.
Товар вилучили на кордоні (фото митниці)
«Ці дані повністю суперечать інформації, яка була вказана у декларації і сертифікаті про походження лісо- та пиломатеріалів», – повідомили у Львівській митниці.
За інформацією митниці, деревина такого типу має високу ціну за кордоном і йде на спорудження етно-будинків, які раніше могли бути демонтовані в Україні.
За цим фактом склали адмінпротокол за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю (ч.1 ст. 483 МКУ). Вантаж вилучили.