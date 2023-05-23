Бердянський художній музей імені Ісаака Бродського до окупації налічував близько семи тисяч експонатів

Колаборантам Бердянська Запорізької області доручили вивезти до Росії культурні цінності місцевого художнього музею ім. Ісаака Бродського, повідомив Центр національного спротиву.

«Росіяни розкрадають Бердянський художній музей ім. Ісаака Бродського. Колаборанти, яких окупаційна адміністрація призначила "керівниками" музею, нещодавно їздили до окупованого Криму, начебто для "обміну досвідом". За нашою інформацією, насправді колаборанти в Криму отримали інструкції, як саме організовувати розграбування культурних цінностей», – сказано в повідомленні.

Як додали в ЦНС, насамперед колаборантам росіяни доручили вивозити найцінніші експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бенуа та інших.

Бердянський художній музей імені Ісаака Бродського заснований в 1930 році. Його фонд налічує близько семи тисяч експонатів.

Нагадаємо, що перед деокупацією Херсона восени минулого року окупанти розграбували художній музей у Херсоні. 15 тисяч його експонатів вони вивезли до окупованого Криму.