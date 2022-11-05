Картина Миколи Пимоненка «Вербна неділя». Полотно, олія.

Російські солдати розграбували Херсонський художній музей. Окупанти вивозили речі з музею впродовж чотирьох днів, зокрема і колекцію творів мистецтва XVII-XX століть, повідомляється на сторінці музею в Facebook.

«Херсонський художній музей розграбований російськими окупантами. Це по-їхньому називається "евакуація", по-нашому – мародерство під гаслами "збереження культурних цінностей"», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в музеї, експонати вивозили в супроводі озброєних людей у цивільному. Цінні експонати перевозили вантажівками та у шкільному автобусі.

«З 31 жовтня по 3 листопада окупантська "влада" завезла в музей три-чотири десятки людей, які виносили твори мистецтва й оргтехніку – все, що бачили, все, до чого дотягувалися їхні загребущі руки. Про делікатне ставлення до старовинних раритетів навіть не йдеться – картини не запаковували спеціальним чином для перевезення, а замотували в якесь ганчір’я», – наголосили в музеї.

Там уточнили, що вантаж був спрямований до Криму, але не факт, що це останній пункт призначення.

У музеї стверджують, що росіянам допомагала призначена ними «директорка» музею.

«Керувала так званою "евакуацією" псевдо-директорка Наталя Десятова, яку херсонці можуть знати як співачку з кафе "Театральне" (це про рівень фаховості). На жаль, допомагали їй і деякі співробітники музею, які погодились працювати на росіян. На думку чинної директорки музею Аліни Доценко, в Криму "приймають" колекцію Херсонського художнього музею колишні її підлеглі – Наталя Кольцова та Інна Буренко, які завчасно "евакуювались"», – наголошується в публікації.

За фактом пограбування Херсонського художнього музею російськими військовими поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження, йдеться в повідомленні правоохоронців.

«Поліція відкрила кримінальне провадження щодо факту викрадення та вивезення російськими військовими на територію країни-агресора художніх цінностей з Херсонського художнього музею», – зазначається в їхньому повідомленні.

Колекція Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка налічує понад 10 тис. творів мистецтва. Він розташований у приміщенні колишньої ратуші та Міської Думи. Там зберігаються мистецькі роботи українських та закордонних авторів: живопис, графіка, ікони, гобелени, предмети побуту та витвори народного мистецтва.