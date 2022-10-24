На першому фото – пустий постамент пам'ятника Ушакову біля Херсонської морської академії, на другому – місце, де стояв пам'ятник Суворову, жовтень 2022 р.

Російські окупанти зняли з постаментів і вивезли в невідомому напрямку пам’ятники Олександру Суворову та Федору Ушакову, які стояли в центрі Херсона. Обидва пам’ятники демонтували ввечері 23 жовтня, повідомив у понеділок, 24 жовтня, місцевий сайт «Мост» з посиланням на очевидців, які написали про це в соцмережах.

Погруддя Суворова встановили в Херсоні 10 вересня 1950 року. Ленінградський музей Суворова подарував Херсону бронзове погруддя воєначальника. Ця робота російського скульптора Ніколая Рукавішнікова була виконана ще 1904 року. Суворов зображений у мундирі з погонами та стрічкою через плече. Погруддя роботи Рукавішнікова виконано за посмертною маскою і є одним із найкращих та точних портретів Суворова.

Пам’ятник адміралу Ушакову відкрили 1957 року біля головного корпусу Херсонської державної морської академії на однойменному проспекті. Спочатку скульптура була виконана з оргскла, лише 1970 року її замінили на бронзову.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни імітують відступ з Херсона, але насправді готуються до його оборони.