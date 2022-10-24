Кирило Буданов пояснив, що з одного боку росіяни виводять з Херсона частину банків і органів окупаційної влади, а з іншого – заводять у місто нові військові підрозділи

Російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі, заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, Сєргєй Суровікін, який командує Південним угрупованням російських військ у війні проти України, може, й готує підґрунтя для згладжування реакції російського суспільства на випадок здачі чи втрати Херсона, але поки не можна сказати, що «прямо зараз вони з Херсона тікають».

«Ні, такого нема», – констатував голова ГУР в інтерв’ю «Українській правді», опублікованому вранці в понеділок, 24 жовтня.

«В багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей" і тому подібне. Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони», – наголосив Буданов.

За словами керівника військової розвідки, росіяни розуміють, що, якщо ЗСУ візьмуть контроль хоча б над Каховською дамбою, яка зараз є єдиною транспортною артерією, що повноцінно функціонує, то їм треба буде приймати дуже швидко рішення або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити. Інакше російські військові можуть опинитися в подібній ситуації до тієї, в якій навесні опинилися українські підрозділи в Маріуполі, пояснив Буданов.

«І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Генштаб Збройних сил України повідомляв, що росіяни готуються в Херсоні до вуличних боїв.