За інформацією Генштабу, Херсон залишила значна частина населення, окупанти готуються до вуличних боїв

Окупанти, ймовірно, готують Херсон до вуличних боїв. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у суботу зранку, 22 жовтня.

«За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв», – повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

Окрім того, в Генштабі розповіли, що в Енергодарі Запорізької області російські військові грабують залишені квартири та готелі, в яких проживали.

Напередодні стало відомо, що на окуповану Херсонщину прибули 2 тис. мобілізованих росіян. Попри це росіяни евакуювали завезених російських медпрацівників і вчителів.

Зазначимо, що на Херсонщині ЗСУ звільнили 88 населених пунктів. Від початку звільнення від окупантів тут задокументували 156 воєнних злочинів.

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00 22 жовтня