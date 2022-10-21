Українські захисники звільнили від російських загарбників загалом 551 населений пункт у Харківській області. Також деокуповано 88 населених пунктів на Херсонщині, тут з початку звільнення від окупантів задокументували 156 воєнних злочинів. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Херсонщина: усього деокуповано 88 населених пунктів. Тут проживає 11827 цивільних громадян», – зазначив він.

За словами Тимошенка, в Харківській області сили оборони деокупували 551 населений пункт, там зареєстрували 1685 воєнних злочинів. Він зазначив, що росіяни продовжують обстрілювати Харків і область, зруйнували вже понад 12 тис. об’єктів.

Тимошенко розповів, що наразі мешканцям деокупованих територій надають гуманітарну допомогу. У звільнених населених пунктах триває відновлення систем життєзабезпечення: усувають обриви електричних дротів, проводять огляди трансформаторних підстанцій, встановлюють електричні опори. За його інформацією, вже розчистили 120 км доріг, спеціалісти відновлюють мобільний зв’язок, триває робота із розмінування деокупованих територій.